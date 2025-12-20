Війна в Україні — як змусити Путіна до миру

Зеленський відповів, як можна змусити Путіна до миру
Російський диктатор Володимир Путін розглядав та розглядає повну окупацію України. Однак його можна змусити закінчити війну, впроваджуючи санкції та інші обмеження.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами в чаті ОП, передає кореспондент Новини.LIVE.
Як змусити Путіна закінчити війну
Зеленський закликав посилити санкції проти РФ, адже Москва нині як "балувана Галя" і не може самостійно змінити свої позиції щодо України. За його словами, Росія розглядала та розглядає повну окупацію нашої держави і повне руйнування нашої незалежності. Саме тому США мають посилити економічний тиск на РФ.
"Тиск санкцій, зменшення грошей. Не буде у нього (у Путіна, — ред.) грошей, хоче, не хоче. Він просто не зможе. Тому треба тиснути саме на це. І оскільки ми розуміємо, що "Галя у них балувана", треба в Америці трішки сильніше тиснути на руських, не давати альтернативи", — наголосив український лідер.
Водночас президент зауважує, що зараз Путін цього тиску не відчуває, про що свідчить його щоденна войовнича риторика.
