Україна
Зеленський відповів, як можна змусити Путіна до миру

Зеленський відповів, як можна змусити Путіна до миру

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 18:16
Війна в Україні — як змусити Путіна до миру
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російський диктатор Володимир Путін розглядав та розглядає повну окупацію України. Однак його можна змусити закінчити війну, впроваджуючи санкції та інші обмеження.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами в чаті ОП, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Як змусити Путіна закінчити війну

Зеленський закликав посилити санкції проти РФ, адже Москва нині як "балувана Галя" і не може самостійно змінити свої позиції щодо України. За його словами, Росія розглядала та розглядає повну окупацію нашої держави і повне руйнування нашої незалежності. Саме тому США мають посилити економічний тиск на РФ. 

"Тиск санкцій, зменшення грошей. Не буде у нього (у Путіна, — ред.) грошей, хоче, не хоче. Він просто не зможе. Тому треба тиснути саме на це. І оскільки ми розуміємо, що "Галя у них балувана", треба в Америці трішки сильніше тиснути на руських, не давати альтернативи", — наголосив український лідер. 

Водночас президент зауважує, що зараз Путін цього тиску не відчуває, про що свідчить його щоденна войовнича риторика.

Нагадаємо, США пропонують зустріч з Україною та РФ. У Вашингтоні хочуть сісти за стіл переговорів втрьох. 

Також Зеленський назвав найважчі питання у мирному плані. Є три пункти, з приводу яких немає рішень.

Володимир Зеленський санкції проти Росії володимир путін війна в Україні мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
