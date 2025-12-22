Відео
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ — на який термін

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ — на який термін

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:25
ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року
Засідання Ради ЄС. Фото: Getty Images

Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення про продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження триватимуть ще щонайменше пів року — до 31 липня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Читайте також:

Санкції проти Росії

Зазначається, що обмеження стосуються галузі торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та товарів розкоші.

Санкції також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT та призупинення діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

"Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основні норми міжнародного права, доцільно підтримувати в силі всі заходи ЄС і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що це санкції, які вперше введені у 2014 році та значно розширені з лютого 2022 року. 

Нагадаємо, напередодні Зеленський оголосив підготовку нових санкцій проти Росії. До кінця року Україна планує ухвалити ще кілька пакетів обмежень. 

Також президент вважає, що санкції можуть змусити Путіна до миру. Саме тому США мають посилити економічний тиск на РФ. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
