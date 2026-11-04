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Главная Новости дня Минэнерго: АЭС снизили генерацию из-за российских атак на сети

Минэнерго: АЭС снизили генерацию из-за российских атак на сети

Ua ru
4 ноября 2026 13:40
Минэнерго об отключении электричества 4 ноября: ситуация в Украине ДТЭК
Энергетики чинят оборудование. Фото: ДТЭК

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, в частности по объектам генерации и подстанциям. Из-за масштабных обстрелов атомные электростанции были вынуждены снизить мощность производства электроэнергии.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, передает Новини.LIVE.

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Почему атомные электростанции снизили выработку

По информации Некрасова, возвращение АЭС к номинальным показателям будет происходить постепенно после восстановления поврежденных сетей.

По состоянию на утро 4 ноября часть потребителей оставалась без электроэнергии в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Наиболее сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области. Из-за серьезных повреждений энергооборудования операторы систем распределения применяют сетевые ограничения. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить стабильное электроснабжение.

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Аварийные отключения также продолжают действовать в Харьковской области. Причиной стали повреждения оборудования в результате предыдущих атак и снижение напряжения в высоковольтной сети. К почасовым графикам область вернется после стабилизации ситуации. В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Для промышленности также применяются графики ограничения мощности.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября российские войска атаковали Козятинскую громаду в Винницкой области. В результате удара погибли два человека — мужчина скончался на месте попадания, а женщина позже скончалась в реанимации.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Днепропетровскую, Тернопольскую и Ровенскую области. В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, однако в Днепре попадание в предприятие привело к пожару и ранению двух мужчин.

Минэнерго сфера энергетики война в Украине Электричество атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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