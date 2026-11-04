Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночной обстрел со стороны России 4 ноября охватил три региона Украины. Целями неприятеля стали энергетические и промышленные объекты. На Днепропетровщине сбили 11 дронов, однако ранены на предприятии. В Тернопольском районе БпЛА ударил по инфраструктуре, а в Ровенской области из-за российской атаки загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные руководителей ОВА.

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Последствия атаки РФ 4 ноября в Днепропетровской области

Этой ночью силы противовоздушной обороны активно работали над Днепропетровщиной, где удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников . Несмотря на результативную работу защитников, в Днепре зафиксировано попадание по территории местного предприятия . В результате российского удара там вспыхнул пожар.

Пострадали мужчины 38 и 57 лет. Оба пострадавших с осколочными ранениями оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Удар по энергетике Тернопольщины

Кроме промышленности Россия продолжает целенаправленно бить по энергетическому сектору Украины. Под ударом оказалась Тернопольская область, пережившая дроновую атаку. Начальник местной областной военной администрации Тарас Пастух подтвердил факт прилета.

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Сообщения Тернопольской ОВА. Фото: скриншот

"К сожалению, в результате вражеской атаки имеем попадание БпЛА в Тернопольском районе. Поврежден объект энергетической инфраструктуры " , - сообщил глава ОВА.

По его словам, к работе уже привлечены все профильные специалисты.

"Все соответствующие службы выехали на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки", — добавил чиновник.

Какая ситуация в Ровенском районе

В Ровенской области также фиксировались попытки врага поразить объекты энергетики. Воздушное нападение в регионе отражали мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Российские дроны всю ночь атаковали регион.

Сообщение ОВА о дроновой угрозе. Фото: скриншот

Следствием вражеской атаки стало возгорание частного жилого дома в Ровенском районе.

Новини.LIVE сообщали, что Киев в критическом положении после последних ударов. Мэр Виталий Кличко заявил о введении аварийных графиков отключений света из-за колоссальных повреждений сетей. Вместе с электроэнергией во многих районах Киева исчезла вода, а энергетики и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, пытаясь удержать систему от полного коллапса.

Во время обстрелов россияне сознательно ударили тремя дронами по подстанции, питающей Хмельницкую АЭС. Министр энергетики предупредил, что такие атаки на грани масштабной радиационной катастрофы для всего европейского континента, поэтому Украина уже передала официальную жалобу МАГАТЭ с требованием вмешаться в ситуацию.

В целом, постоянное выбивание энергетических объектов ставит под угрозу централизованные водоканалы в большинстве крупных городов. Эксперты в сфере ЖКХ бьют тревогу. Если насосные станции окончательно лишатся питания без возможности быстрого восстановления, людям придется выживать исключительно благодаря подвозу технической и питьевой воды в цистернах.