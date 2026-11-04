Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Нічний обстріл з боку Росії 4 листопада охопив три регіони України. Цілями ворога стали енергетичні та промислові об'єкти. На Дніпропетровщині збили 11 дронів, проте є поранені на підприємстві. У Тернопільському районі БпЛА вдарив по інфраструктурі, а на Рівненщині через російську атаку загорівся приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані очільників ОВА.

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Наслідки атаки РФ 4 листопада на Дніпропетровщині

Цієї ночі сили протиповітряної оборони активно працювали над Дніпропетровщиною, де вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Попри результативну роботу захисників, у Дніпрі зафіксовано влучання по території місцевого підприємства. Внаслідок російського удару там спалахнула пожежа.

Постраждали чоловіки віком 38 та 57 років. Обох потерпілих із осколковими пораненнями оперативно госпіталізували до медичного закладу. Наразі лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Удар по енергетиці Тернопільщини

Окрім промисловості, Росія продовжує цілеспрямовано бити по енергетичному сектору України. Під ударом опинилася Тернопільська область, яка пережила дронову атаку. Начальник місцевої обласної військової адміністрації Тарас Пастух підтвердив факт прильоту.

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Повідомлення Тернопільської ОВА. Фото: скриншот

"На жаль, унаслідок ворожої атаки маємо влучання БпЛА в Тернопільському районі. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури", — повідомив очільник ОВА.

За його словами, до роботи вже залучені всі профільні фахівці.

"Усі відповідні служби виїхали на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки", — додав посадовець.

Яка ситуація у Рівненському районі

На Рівненщині також фіксувалися спроби ворога вразити об'єкти енергетики. Повітряний напад у регіоні відбивали мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Російські дрони усю ніч атакували регіон.

Повідомлення ОВА про дронову загрозу. Фото: скриншот

Наслідком ворожої атаки стало займання приватного житлового будинку в Рівненському районі.

Новини.LIVE повідомляли, що Київ у критичному становищі після останніх ударів. Мер Віталій Кличко заявив про запровадження аварійних графіків відключень світла через колосальні пошкодження мереж. Разом із електроенергією в багатьох районах Києва зникла вода, а енергетики та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі, намагаючись втримати систему від повного колапсу.

Під час обстрілів росіяни свідомо вдарили трьома дронами по підстанції, яка живить Хмельницьку АЕС. Міністр енергетики попередив, що такі атаки на межі масштабної радіаційної катастрофи для всього європейського континенту, тому Україна вже передала офіційну скаргу до МАГАТЕ з вимогою втрутитися в ситуацію.

Загалом постійне вибивання енергетичних об'єктів ставить під загрозу централізовані водоканали у більшості великих міст. Експерти у сфері ЖКГ б'ють на сполох. Якщо насосні станції остаточно втратять живлення без можливості швидкого відновлення, людям доведеться виживати виключно завдяки підвезенню технічної та питної води в цистернах.