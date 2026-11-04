Енергетики лагодять обладнання. Фото: ДТЕК

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, зокрема об’єкти генерації та підстанції. Через масштабні обстріли атомні електростанції були змушені знизити потужність виробництва електроенергії.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передає Новини.LIVE.

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Чому атомні електростанції знизили генерацію

За інформацією Некрасова, повернення АЕС до номінальних показників відбуватиметься поступово після відновлення пошкоджених мереж.

Станом на ранок 4 листопада частина споживачів залишалася без електроенергії у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найскладнішою залишається ситуація в Києві та Київській області. Через серйозні пошкодження енергообладнання оператори систем розподілу застосовують мережеві обмеження. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити стабільне електропостачання.

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Аварійні відключення також продовжують діяти на Харківщині. Причиною стали пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак і зниження напруги у високовольтній мережі. До погодинних графіків область повернеться після стабілізації ситуації. У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Для промисловості також застосовують графіки обмеження потужності.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада російські війська атакували Козятинську громаду на Вінниччині. Унаслідок удару загинули двоє людей — чоловік помер на місці влучання, а жінка згодом померла в реанімації.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 4 листопада російські війська атакували Дніпропетровську, Тернопільську та Рівненську області. На Дніпропетровщині сили ППО знищили 11 безпілотників, однак у Дніпрі влучання по підприємству спричинило пожежу та поранення двох чоловіків.