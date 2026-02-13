Уменьшится ли присутствие США в Европе — Писториус ответил

Сохранят ли США свое присутствие в Европе — Писториус ответил
Европа должна усиливать собственную безопасность и обороноспособность. Нельзя надеяться на то, что присутствие США в регионе сохранится на таком же уровне, как раньше.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, передает Новини.LIVE.
Заявление Писториуса о присутствии США в Европе
По словам министра, Соединенные Штаты Америки меняют фокус на Индо-Тихоокеанский регион. На фоне этого Европа должна работать над тем, чтобы усилить собственную безопасность.
"Это наша задача. По этому поводу есть полное согласие. Есть и цели, которые мы определили на Гаагском саммите по оборонным расходам", — отметил Писториус.
Он добавил, что США и Европа остаются партнерами в самом успешном в истории оборонном альянсе. В этом вопросе изменений не произойдет.
"Никаких сигналов, что США планируют выйти из НАТО нет", — добавил чиновник.
Напомним, ранее мы писали о том, что будет в центре обсуждения во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Также мы рассказывали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы Европа имела независимую оборонную промышленность.
Читайте Новини.LIVE!