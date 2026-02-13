Уменьшится ли присутствие США в Европе — Писториус ответил

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Европа должна усиливать собственную безопасность и обороноспособность. Нельзя надеяться на то, что присутствие США в регионе сохранится на таком же уровне, как раньше.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Заявление Писториуса о присутствии США в Европе

По словам министра, Соединенные Штаты Америки меняют фокус на Индо-Тихоокеанский регион. На фоне этого Европа должна работать над тем, чтобы усилить собственную безопасность.

"Это наша задача. По этому поводу есть полное согласие. Есть и цели, которые мы определили на Гаагском саммите по оборонным расходам", — отметил Писториус.

Он добавил, что США и Европа остаются партнерами в самом успешном в истории оборонном альянсе. В этом вопросе изменений не произойдет.

"Никаких сигналов, что США планируют выйти из НАТО нет", — добавил чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет в центре обсуждения во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы рассказывали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы Европа имела независимую оборонную промышленность.