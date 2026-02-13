Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сохранят ли США свое присутствие в Европе — Писториус ответил

Сохранят ли США свое присутствие в Европе — Писториус ответил

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 16:53
Уменьшится ли присутствие США в Европе — Писториус ответил
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

Европа должна усиливать собственную безопасность и обороноспособность. Нельзя надеяться на то, что присутствие США в регионе сохранится на таком же уровне, как раньше.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Заявление Писториуса о присутствии США в Европе

По словам министра, Соединенные Штаты Америки меняют фокус на Индо-Тихоокеанский регион. На фоне этого Европа должна работать над тем, чтобы усилить собственную безопасность.

"Это наша задача. По этому поводу есть полное согласие. Есть и цели, которые мы определили на Гаагском саммите по оборонным расходам", — отметил Писториус.

Он добавил, что США и Европа остаются партнерами в самом успешном в истории оборонном альянсе. В этом вопросе изменений не произойдет.

"Никаких сигналов, что США планируют выйти из НАТО нет", — добавил чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет в центре обсуждения во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы рассказывали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы Европа имела независимую оборонную промышленность.

США Германия Борис Писториус безопасность Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации