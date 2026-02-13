Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Європа має посилювати власну безпеку та оборонну спроможність. Не можна сподіватися на те, що присутність США у регіоні збережеться на такому ж рівні, як раніше.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого, передає Новини.LIVE.

Заява Пісторіуса про присутність США у Європі

За словами міністра, Сполучені Штати Америки змінюють фокус на Індо-Тихоокеанський регіон. На тлі цього Європа має працювати над тим, аби посилити власну безпеку.

"Це наше завдання. Щодо цього є повна згода. Є й цілі, які ми визначили на Гаазькому саміті щодо оборонних витрат", — зазначив Пісторіус.

Він додав, що США та Європа залишаються партнерами у найуспішнішому в історії оборонному альянсі. У цьому питання змін не відбудеться.

"Жодних сигналів, що США планують вийти з НАТО немає", — додав посадовець.

