Україна
Чи збережуть США свою присутність у Європі — Пісторіус відповів

Чи збережуть США свою присутність у Європі — Пісторіус відповів

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 16:53
Чи зменшиться присутність США у Європі — Пісторіус відповів
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Європа має посилювати власну безпеку та оборонну спроможність. Не можна сподіватися на те, що присутність США у регіоні збережеться на такому ж рівні, як раніше.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на полях Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Заява Пісторіуса про присутність США у Європі

За словами міністра, Сполучені Штати Америки змінюють фокус на Індо-Тихоокеанський регіон. На тлі цього Європа має працювати над тим, аби посилити власну безпеку.

"Це наше завдання. Щодо цього є повна згода. Є й цілі, які ми визначили на Гаазькому саміті щодо оборонних витрат", — зазначив Пісторіус.

Він додав, що США та Європа залишаються партнерами у найуспішнішому в історії оборонному альянсі. У цьому питання змін не відбудеться. 

"Жодних сигналів, що США планують вийти з НАТО немає", — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде в центрі обговорення під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Також ми розповідали про те, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, аби Європа мала незалежну оборонну промисловість.

США Німеччина Борис Пісторіус безпека Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
