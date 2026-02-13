Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Європі потрібна незалежна оборонна промисловість, — Зеленський

Європі потрібна незалежна оборонна промисловість, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 16:03
Зеленський заявив, що Європі потрібна сильна та незалежна оборонна промисловість
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Європі потрібна незалежна оборонна промисловість. Україна може поділитися потрібним досвідом з іншими країнами та налагодити стратегічне партнерство.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про оборонну промисловість Європи

Глава держави, відповідаючи на запитання журналістки німецького видання Welt щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі, наголосив, що Україна не є членом НАТО, адже таке рішення залежить не лише від Києва.

"Бути сильним — це мати міцне партнерство зі Сполученими Штатами. Але Європі потрібна незалежна оборонна промисловість, дуже сильна. Це наш континент, і тут зараз найбільша сухопутна війна за останні 80 років", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна має значний досвід. Вона готова ділитися ним із партнерами.

"Я вважаю, що Європа має бути незалежною із значними гарантіями безпеки. України — сильний та надійний партнер, який має великий досвід трагічної війни. Київ готовий ділитися досвідом та розраховує на стратегічне партнерство з іншими країнами", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що планують обговорити під час Мюнхенської безпекової конференції.

Також ми розповідали про те, що Зеленський побував на німецько-українському виробництві дронів.

Володимир Зеленський промисловість Європа оборонна сфера Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації