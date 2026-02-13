Зеленський заявив, що Європі потрібна сильна та незалежна оборонна промисловість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Європі потрібна незалежна оборонна промисловість. Україна може поділитися потрібним досвідом з іншими країнами та налагодити стратегічне партнерство.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про оборонну промисловість Європи

Глава держави, відповідаючи на запитання журналістки німецького видання Welt щодо можливого скорочення військової присутності США в Європі, наголосив, що Україна не є членом НАТО, адже таке рішення залежить не лише від Києва.

"Бути сильним — це мати міцне партнерство зі Сполученими Штатами. Але Європі потрібна незалежна оборонна промисловість, дуже сильна. Це наш континент, і тут зараз найбільша сухопутна війна за останні 80 років", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна має значний досвід. Вона готова ділитися ним із партнерами.

"Я вважаю, що Європа має бути незалежною із значними гарантіями безпеки. України — сильний та надійний партнер, який має великий досвід трагічної війни. Київ готовий ділитися досвідом та розраховує на стратегічне партнерство з іншими країнами", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що планують обговорити під час Мюнхенської безпекової конференції.

Також ми розповідали про те, що Зеленський побував на німецько-українському виробництві дронів.