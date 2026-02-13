Зеленский заявил, что Европе нужна сильная и независимая оборонная промышленность

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Европе нужна независимая оборонная промышленность. Украина может поделиться нужным опытом с другими странами и наладить стратегическое партнерство.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский об оборонной промышленности Европы

Глава государства, отвечая на вопрос журналистки немецкого издания Welt относительно возможного сокращения военного присутствия США в Европе, подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, ведь такое решение зависит не только от Киева.

"Быть сильным — это иметь прочное партнерство с Соединенными Штатами. Но Европе нужна независимая оборонная промышленность, очень сильная. Это наш континент, и здесь сейчас самая большая сухопутная война за последние 80 лет", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина имеет значительный опыт. Она готова делиться им с партнерами.

"Я считаю, что Европа должна быть независимой со значительными гарантиями безопасности. Украина — сильный и надежный партнер, который имеет большой опыт трагической войны. Киев готов делиться опытом и рассчитывает на стратегическое партнерство с другими странами", — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что планируют обсудить во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Также мы рассказывали о том, что Зеленский побывал на немецко-украинском производстве дронов.