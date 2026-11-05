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События на Борщаговке: водитель скорой снимал расположение военного объекта

Ua ru
5 ноября 2026 12:19
Репортаж
Водитель скорой помощи, на которой приехала Молодая, снимал военный объект Галина Остаповець/Новини.LIVE
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Водитель машины скорой помощи, на которой приехала Валентина Молодая, снимал расположение военного объекта, — прокурор

Виктор Ена, Валентина Молодая и Татьяна Киреева, по версии следствия, действовали по предварительному сговору. Их подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

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Как сообщил прокурор, Киреева знала о расположении подразделения Нацгвардии и привлекла к своему замыслу Молоду и Ену. Она передала женщине адрес военного объекта, после чего туда прибыл Ена и снял на телефон его расположение и прилегающую территорию.

Впоследствии подозреваемые подготовили медицинскую одежду и автомобиль с опознавательными знаками скорой помощи. 2 ноября около 10:00 они прибыли в подразделение Нацгвардии.

Там Молодая заявляла, что её якобы не допускают к военнослужащим для оказания медицинской помощи. Эти события снимали на видео и публиковали в соцсетях. Ена также фиксировал всё на свой телефон, отметил прокурор.

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По версии обвинения, целью было блокирование работы воинского подразделения и содействие военнослужащим в самовольном оставлении места службы.

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беспорядки Киевская область расследование судебные решения Петропавловская Борщаговка
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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