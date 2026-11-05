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Главная Новости дня Дело Валентины Молодой: водителя «скорой» Ену взяли под стражу

Дело Валентины Молодой: водителя «скорой» Ену взяли под стражу

Ua ru
5 ноября 2026 12:40
Репортаж
Водителя «скорой» Виктора Ену поместили под стражу на 60 дней без залога
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Суд назначил водителю скорой помощи Виктору Ене, на машине которой прибыла Валентина Молодая в Петропавловскую Борщаговку, меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. Он будет находиться под стражей до 3 января 2027 года включительно. Ранее адвокат подозреваемого просил суд не применять такую меру пресечения, отмечая, что Ена является участником боевых действий и имеет инвалидность III группы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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