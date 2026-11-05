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Головна Новини дня Справа Валентини Молодої: водія швидкої Єну взяли під варту

Справа Валентини Молодої: водія швидкої Єну взяли під варту

Ua ru
5 листопада 2026 12:40
Репортаж
Водія швидкої Віктора Єну відправили під варту на 60 днів без застави
Термінова новина

Суд обрав водієві швидкої допомоги Віктору Єні, на якій приїхала Валентина Молода в Петропавлівську Борщагівку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 3 січня 2027 року включно. Раніше адвокат підозрюваного просив суд не застосовувати такий запобіжний захід, наголошуючи, що Єна є учасником бойових дій та має інвалідність III групи.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду. 

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Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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