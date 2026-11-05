Водій швидкої, яка приїхала під час подій на Борщагівці, Віктор Єна під час судового засідання 5 листопада 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Водій швидкої, на якій приїхала Валентина Молода, знімав розташування військового об’єкта, — прокурор

Віктор Єна, Валентина Молода та Тетяна Кіреєва, за версією слідства, діяли за попередньою змовою. Їх підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

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Як повідомив прокурор, Кіреєва знала про розташування підрозділу Нацгвардії та залучила до свого задуму Молоду й Єну. Вона передала жінці адресу військового об’єкта, після чого туди прибув Єна і зняв на телефон його розташування та прилеглу територію.

Згодом підозрювані підготували медичний одяг та автомобіль із розпізнавальними знаками швидкої допомоги. 2 листопада близько 10:00 вони прибули до підрозділу Нацгвардії.

Там Молода заявляла, що її нібито не допускають до військовослужбовців для надання медичної допомоги. Ці події знімали на відео та публікували в соцмережах. Єна також фіксував усе на власний телефон, зазначив прокурор.

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За версією обвинувачення, метою було блокування роботи військового підрозділу та сприяння військовослужбовцям у самовільному залишенні місця служби.



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