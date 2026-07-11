СМИ: Накануне годовщины Волынской трагедии распространяли фейковые фото

Памятник жертвам геноцида. Фото: Посольство Польши в Украине / Facebook

Карина Приходько Редактор

Команда мониторинга Польского агентства печати (PAP) раскрыла масштабную дезинформационную кампанию, связанную с годовщиной Волынской трагедии. Фейковое фото набрало сотни тысяч просмотров в сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на PAP.

Фейки о Волынской трагедии

Аналитики исследовали фейковую инфографику, которая активно распространялась в соцсетях X, Facebook и TikTok и набрала сотни тысяч просмотров. Как отметили авторы расследования, всплеск таких манипуляций традиционно приходится на июль, когда отмечается годовщина "Кровавого воскресенья" 1943 года.

Предметом анализа стала фотография, которую авторы фейка выдавали за эксгумированные останки детей — жертв Волынской трагедии. В подписи к изображению утверждалось, что братская могила расположена в селе Базальтовое Ровенской области, которое до 1945 года называлось Янова Долина. Однако исследование доказало, что иллюстрация является полной фальшивкой, ведь в этом населенном пункте эксгумационные работы вообще не проводились.

На самом деле использованная фотография была сделана фоторепортером PAP Вальдемаром Довейко в сентябре 2022 года. Она запечатлела поисково-эксгумационные работы в поселке Лаздинай в Литве, где обнаружили массовое захоронение польских и литовских солдат, погибших в 1920 году.

Фейковое сообщение быстро стало вирусным: самый популярный пост на платформе X собрал почти 85 тысяч просмотров. Распространению ложной информации также способствовали репосты общественных деятелей. В частности, публикация бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера добавила фейку ещё 60 тысяч просмотров, значительно увеличив охват дезинформации.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Польше проходили памятные мероприятия в честь жертв Волынской трагедии. В Полевой кафедральной церкви Польской армии состоялась католическая месса.

Память жертв Волынской трагедии также почтил посол Украины в Польше. Он подчеркнул, что достойное почтение памяти является общей обязанностью украинского и польского народов.

В то же время Кароль Навроцкий призвал законодательно запретить флаг УПА в Польше. Он заявил, что "не хочет видеть его в стране" и сделает все для того, чтобы его не было.