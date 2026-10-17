Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко рассказал об изменениях на фронте. По его словам, следующая война будет вестись за малое небо. Кроме того, развитие искусственного интеллекта позволит автоматизировать часть задач.

Об этом Александр Пивненко рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Будущее фронта

Пивненко отметил, что классические методы боевых действий останутся. В частности, речь идет о танкистах, противотанковых войсках, противовоздушной обороне. В то же время станет больше дронов, а наземные роботизированные комплексы будут все чаще выполнять боевые и логистические задачи.

"Я вам говорю, что следующая война — это война за малое небо. Если у нас будет преимущество в малом небе, то мы будем доминировать на фронте", — отметил командующий НГУ.

Речь идет о роях дронов в небе. Он отметил, что благодаря развитию искусственного интеллекта часть задач удастся передать автоматизированным системам. В частности, НРК смогут преодолевать заданные маршруты без постоянного управления оператором.

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Подобные решения уже применяются на практике, однако для их эффективной работы технологии еще необходимо совершенствовать.

"Мы хотим, чтобы у нас были такие же танки, чтобы там не сидел танковый расчет, экипаж, а сидел просто оператор. Танкист сидел, скажем так, за компьютером, удаленно", — говорит Пивненко.

Кроме того, если это произойдет, то удастся сэкономить человеческие ресурсы.

По его прогнозу, уже следующим летом могут появиться первые НРК и дронные комплексы, которые будут выполнять задачи в штатном режиме.

Как писали Новини.LIVE, Пивненко подчеркнул серьезные демографические последствия длительного противостояния российской агрессии. Он отметил, что гибель молодых украинцев ослабляет не только оборонный потенциал страны сегодня, но и сокращает человеческие ресурсы. По его словам, противодействие российской агрессии должно быть общей задачей европейских стран.

Кроме того, командующий НГУ рассказал о ситуации на Покровском направлении. В частности, военным приходится по две-трое суток идти на позиции, чтобы осуществить ротацию.