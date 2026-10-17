Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко обратил внимание на цену, которую Украина платит за длительное сопротивление российской армии. По его словам, потери среди молодых украинцев влияют не только на способность защищаться сейчас, но и на человеческий потенциал, необходимый для дальнейшего развития государства.

Об этом Александр Пивненко заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Пивненко призвал Европу усилить поддержку Украины

Командующий Нацгвардией подчеркнул, что противодействие российской агрессии должно быть общей задачей европейских стран. По его оценке, намерения России не ограничиваются украинской территорией, поэтому Европе следует серьезно относиться к этой угрозе.

"Нужна поддержка не только, ведь это не только наша война, это война европейского континента", — заявил Пивненко.

Он также призвал европейцев учитывать возможные дальнейшие действия Москвы.

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"Нужно, чтобы люди понимали, что у россиян планы выходят за пределы Украины", — сказал командующий Нацгвардией.

Война истощает человеческий потенциал Украины

Пивненко отметил, что украинские военные имеют опыт противостояния российской армии с 2014 года. Это помогло подготовиться к полномасштабному вторжению в 2022 году. В то же время, по его словам, Россия превосходит Украину по численности личного состава и ресурсам.

"Эта война уничтожает наших молодых парней и девушек, уничтожает наш потенциал, необходимый для развития, для тех, кто любит Украину, понимаете?" — сказал Пивненко.

Он также выразил сомнение в том, смогли бы другие государства выдержать столь длительное сопротивление противнику, обладающему преимуществом в человеческих и финансовых ресурсах.

"Готовы ли другие страны так сражаться, как мы сражались, знаете, в начале, и удерживать уже почти пятый год натиск противника, превосходящего нас по численности личного состава, по финансовым ресурсам",— отметил командующий.

Пивненко предупредил о риске распространения войны на Европу

"Я бы не хотел, чтобы так происходило, чтобы война распространилась по всей Европе, и люди страдали от этого, гибли, гибли дети, гибли мирные жители", — сказал Пивненко.

Он также предостерег от недооценки российской армии и её способности планировать дальнейшие действия.

"Враг очень силен, он, к сожалению, не глуп. И он понимает, что будет делать дальше", — подчеркнул командующий Нацгвардией.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что европейские оборонные компании усиливают охрану своих руководителей после предупреждений западных разведывательных служб. По данным пяти европейских спецслужб, угроза касается предприятий различного масштаба, в частности производителей беспилотников и комплектующих к ним.

Также Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский заявлял о миллиардах, которые Украина помогла сэкономить европейским странам на оборонных бюджетах. Полномасштабная война показала ограничения традиционной тяжелой бронетехники, классических танков и накопления устаревших боеприпасов, что заставило пересмотреть подходы к оборонным расходам.