Командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко звернув увагу на ціну, яку Україна платить за тривалий спротив російській армії. За його словами, втрати серед молодих українців впливають не лише на здатність оборонятися зараз, а й на людський потенціал, потрібний для подальшого розвитку держави.

Про це Олександр Півненко заявив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Півненко закликав Європу посилити підтримку України

Командувач Нацгвардії наголосив, що протидія російській агресії має бути спільним завданням європейських країн. За його оцінкою, наміри Росії не обмежуються українською територією, тому Європі варто серйозно ставитися до цієї загрози.

"Треба підтримка не тільки, це ж не тільки наша війна, це війна континенту європейського", — заявив Півненко.

Він також закликав європейців враховувати можливі подальші дії Москви.

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"Треба, щоб люди розуміли, що росіяни, у них плани далі, ніж Україна", — сказав командувач Нацгвардії.

Війна виснажує людський потенціал України

Півненко зазначив, що українські військові мають досвід протистояння російській армії з 2014 року. Це допомогло підготуватися до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас, за його словами, Росія переважає Україну за кількістю особового складу та ресурсами.

"Ця війна знищує наших молодих хлопців і дівчат, знищує наш потенціал, який для розвитку, для тих, хто любить Україну, розумієте?" — сказав Півненко.

Він також поставив під сумнів, чи змогли б інші держави витримати такий тривалий спротив противнику, який має перевагу в людських і фінансових ресурсах.

"Готові інші країни так вірватися, як ми вірвалися, знаєте, на початку, і тримати вже майже п'ятий рік, тримати навалу противника переважаючого силами в людському капіталі, в людському ресурсі, так, і фінансово", — зазначив командувач.

Півненко попередив про ризик поширення війни на Європу

"Я б не хотів би, щоб так відбувалося, щоб війна розходилась по всій Європі, і люди страждали від цього, гинули, гинули дітки, гинули цивільні", — сказав Півненко.

Він також застеріг від недооцінки російської армії та її здатності планувати подальші дії.

"Ворог дуже сильний, він, на жаль, не дурний. І він розуміє, що він буде робити далі", — наголосив командувач Нацгвардії.

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