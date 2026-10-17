Командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів про зміни на фронті. За його словами, наступна війна буде за мале небо. Крім того, розвиток штучного інтелекту дасть змогу автоматизувати частину завдань.

Про це Олександр Півненко розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Майбутнє фронту

Півненко зауважив, що класичні методи бойових дій залишаться. Зокрема, йдеться про танкістів, протитанкістів, протиповітряну оборону. Водночас побільшає дронів, а наземні роботизовані комплекси дедалі частіше виконуватимуть бойові та логістичні завдання.

"Я вам кажу, що наступна війна — це війна за мале небо. Якщо наша буде перевага в малому небі, то ми будемо домінувати на фронті", — зауважив командувач НГУ.

Йдеться про рої дронів у небі. Він зазначив, що завдяки розвитку штучного інтелекту частину завдань вдасться передати автоматизованим системам. Зокрема, НРК зможуть долати визначені маршрути без постійного керування оператором.

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Подібні рішення вже застосовують на практиці, проте для їхньої ефективної роботи технології ще необхідно вдосконалювати.

"Ми хочемо, щоб у нас і танки такі самі були, щоб там не сидів танковий розрахунок, екіпаж, а сидів просто оператор. Танкіст сидів, скажімо так, за комп'ютером, віддалено", — каже Півненко.

Крім того, якщо таке відбудеться, то вдасться економити ресурс людей.

За його прогнозом, уже наступного літа можуть з’явитися перші НРК і дронові комплекси, які виконуватимуть завдання штатно.

Як писали Новини.LIVE, Півненко наголосив на серйозних демографічних наслідках тривалого протистояння російській агресії. Він зазначив, що загибель молодих українців послаблює не лише оборонні спроможності країни сьогодні, а й скорочує людський ресурс. За його словами, протидія російській агресії має бути спільним завданням європейських країн.

Крім того, командувач НГУ розповідав про ситуацію на Покровському напрямку. Зокрема, військовим доводиться по дві-три доби йти на позиції, аби здійснити ротацію.