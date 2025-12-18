Почему передать Украине замороженные активы сложно - мнение Скофа

Дик Схоф. Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что достичь договоренности по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины будет непросто. При этом он подтвердил свою поддержку этого механизма.

Об этом Схоф сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе в четверг, 18 декабря.

Реклама

Читайте также:

Почему передать Украине замороженные активы сложно

Нидерландский премьер признал беспокойство отдельных стран ЕС, в частности Бельгии, "законными".

По словам Схофа, нынешние переговоры являются чрезвычайно сложными, однако участники должны приложить все усилия, чтобы прийти к общему решению уже сегодня. В случае провала договоренностей, подчеркнул он, Европейский Союз может оказаться в другой, значительно более сложной ситуации.

"И я знаю, что мой бельгийский коллега также сосредоточен на этом, потому что он также видит, что потребность Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах реальна, и нам нужно найти для этого решение", — сказал он.

В то же время Схоф категорически отверг альтернативный вариант финансирования Киева путем привлечения общего долга ЕС. По его словам, такой подход является "полностью неприемлемым" для Нидерландов.

Напомним, что до этого Президент Украины Зеленский сделал заявление относительно использования замороженных российских активов. По его словам, что это зависит от политической воли партнеров.

Также стало известно, что глава государства прибыл с официальным визитом в Брюссель. Именно там лидеров ЕС обсудят вопрос о предоставлении Украине замороженных активов РФ.