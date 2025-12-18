Чому передати Україні заморожені активи складно - думка Скофа

Дік Схоф. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що досягти домовленості щодо використання заморожених російських активів для підтримки України буде непросто. При цьому він підтвердив свою підтримку цього механізму.

Про це Схоф повідомив під спілкування із журналістами у Брюсселі у четвер, 18 грудня.

Реклама

Читайте також:

Чому передати Україні заморожені активи складно

Нідерландський прем'єр визнав занепокоєння окремих країн ЄС, зокрема Бельгії, "законними".

За словами Схофа, нинішні переговори є надзвичайно складними, однак учасники мають докласти всіх зусиль, аби дійти спільного рішення вже сьогодні. У разі провалу домовленостей, наголосив він, Європейський Союз може опинитися в іншій, значно складнішій ситуації.

"І я знаю, що мій бельгійський колега також зосереджений на цьому, бо він також бачить, що потреба України у фінансуванні в 2026 і 2027 роках є реальною, і нам потрібно знайти для цього рішення", — сказав він.

Водночас Схоф категорично відкинув альтернативний варіант фінансування Києва шляхом залучення спільного боргу ЄС. За його словами, такий підхід є "повністю неприйнятним" для Нідерландів.

Нагадаємо, що до цього Президент України Зеленський зробив заяву щодо використання заморожених російських активів. За його словами, що це залежить від політичної волі партнерів.

Також стало відомо, що голова держави прибув з офіційним візитом до Брюсселя. Саме там лідерів ЄС обговорять питання щодо надання Україні заморожених активів РФ.