Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Брюссель. Он 18 декабря примет участие в саммите лидеров ЕС, на котором рассмотрят решение о предоставлении Украине замороженных средств России.

Об этом сообщают собственные источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Реклама

Читайте также:

Зеленский прибыл с визитом в Брюссель

Ожидается, что в рамках саммита в Брюсселе европейские политики должны определить финансовую поддержку Украины на ближайшие два года. Стоит добавить, что однозначного единства по этому вопросу у партнеров сейчас нет.

Согласно планам, Зеленский лично примет участие в заседании Европейского Совета.

Накануне саммита страны ЕС имели разногласия между лидерами по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Дополнительное давление на принятие решений оказывает президент США Дональд Трамп.

В рамках саммита лидеры стран Европы рассмотрят финансирование Украины за счет замороженных российских активов. Однако не все страны поддерживают это решение. В частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично выступил против. Такую позицию поддерживает и Бельгия, где расположено значительное количество финансовых активов Кремля.

Напомним, во время общения с журналистами Зеленский отметил, что вопрос использования замороженных активов является ключевым и зависит от политической воли партнеров.

Также президент акцентировал, что Украина рассчитывает на использование замороженных активов РФ на сумму 210 млрд евро и планирует направить их на восстановление.