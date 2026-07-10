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Главная Новости дня Синоптик Наталка Диденко предупредила о дождях в Украине завтра

Синоптик Наталка Диденко предупредила о дождях в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 15:12
Прогноз погоды в Украине на 11 июля — Наталка Диденко прогнозирует дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие выходные, 11–12 июля, в Украине сохранится умеренно прохладная погода. В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, однако осадки будут носить локальный характер и чередоваться с солнечными прояснениями.

Об этом синоптик написала в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Украине 11 июля

По прогнозу, в субботу преимущественно сухо будет на юго-востоке страны, а в воскресенье — в центральных и южных областях. Температура воздуха днем составит +20…+25 °C, а на юге — +25…+28 °C.

В Киеве 11–12 июля также прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Дневная температура будет держаться на уровне +20…+22 °C.

Синоптик Наталка Диденко предупредила о дождях в Украине завтра - фото 1
Синоптическая карта для Киева. Фото: Facebook/Наталка Диденко

В то же время синоптик заверила, что уже с начала следующей недели в Украине постепенно потеплеет. По ее словам, жара пока маловероятна, однако температура станет более комфортной для большинства регионов.

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, синоптики прогнозировали, что июль в Украине будет теплым с периодами жары. В то же время в течение месяца атмосферные фронты будут периодически приносить кратковременные дожди и грозы.

Как сообщали Новини.LIVE, Франция продолжает страдать от аномальной жары, из-за которой в стране фиксируются рекордно высокие температуры. На этом фоне власти вводят дополнительные ограничения при проведении массовых мероприятий, чтобы снизить риски для здоровья людей.

Наталка Диденко дождь погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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