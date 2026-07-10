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Головна Новини дня Синоптик Наталка Діденко попередила про дощі в Україні завтра

Синоптик Наталка Діденко попередила про дощі в Україні завтра

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Дата публікації: 10 липня 2026 15:12
Прогноз погоди в Україні на 11 липня — Наталка Діденко прогнозує дощі
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими вихідними, 11–12 липня, в Україні збережеться помірно прохолодна погода. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, місцями можливі грози, однак опади матимуть локальний характер і чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Про це синоптикиня написала у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода в Україні 11 липня

За прогнозом, у суботу переважно сухо буде на південному сході країни, а в неділю — у центральних та південних областях. Температура повітря вдень становитиме +20…+25 °C, а на півдні — +25…+28 °C.

У Києві 11–12 липня також прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами. Денна температура триматиметься на рівні +20…+22 °C.

Синоптик Наталка Діденко попередила про дощі в Україні завтра - фото 1
Синоптична карта для Києва. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Водночас синоптикиня заспокоїла, що вже з початку наступного тижня в Україні поступово потеплішає. За її словами, спека поки що малоймовірна, однак температура стане комфортнішою для більшості регіонів.

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, синоптики прогнозували, що липень в Україні буде теплим із періодами спеки. Водночас протягом місяця атмосферні фронти періодично приноситимуть короткочасні дощі та грози.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція продовжує потерпати від аномальної спеки, через яку в країні фіксують рекордно високі температури. На тлі цього влада запроваджує додаткові обмеження під час проведення масових заходів, аби зменшити ризики для здоров’я людей.

Наталка Діденко дощ погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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