Прогноз погоды в Украине на завтра 27 июня от синоптика Наталки Диденко

Синоптик Диденко сообщила о резком повышении температуры завтра
Погода в Украине завтра, 27 июня, обещает быть жаркой. Местами температура воздуха поднимется до +35 °C. Кроме того, местами возможны небольшие осадки.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 27 июня
Диденко отметила, что жара с запада Европы будет постепенно распространяться в восточном направлении. В частности, 28 июня в большинстве областей Украины будет +29...+34 °C, в западных — +33...+37 °C.
Завтра жара достигнет западной части страны, где температура воздуха составит +30...+35 °C, на остальной территории будет немного прохладнее — +26...+29 °C.
Кроме того, в выходные локальные дожди с грозами наиболее вероятны в восточных областях и местами в центральной части. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
"В воскресенье-понедельник максимальная температура воздуха ожидается на западе Украины — +33...+38 °C", — сообщила Диденко.
По ее словам, ослабление жары ожидается примерно со 2 июля.
Погода в Киеве 27–28 июня
В столице в эти выходные значительные осадки маловероятны. Температура воздуха 27 июня составит +29 °C, а 28 июня — +32 °C. В то же время 29 июня ожидается жара до +34 °C.
Как писали Новости.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, в ближайшие дни в Украине значительно усилится жара. Местами синоптики прогнозируют +38 °C.
А магнитных бурь на Земле 26 июня не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния.