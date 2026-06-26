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Главная Новости дня Девять вспышек на Солнце: стоит ли ожидать магнитных бурь сегодня

Девять вспышек на Солнце: стоит ли ожидать магнитных бурь сегодня

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Дата публикации 26 июня 2026 12:42
Магнитные бури 26 июня: прогноз для метеозависимых
Влияние Солнца на самочувствие метеозависимых людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 26 июня, специалисты не прогнозируют значительных магнитных бурь на Земле. В этот день геомагнитный фон будет оставаться стабильным, поскольку солнечная активность находилась на низком уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные специалистов Meteoprog.

Магнитные бури 26 июня в Украине

В пятницу, 26 июня, на планете не прогнозируются значительные магнитные бури. Ожидается, что геомагнитная обстановка в течение суток будет колебаться в пределах от спокойного до активного уровня.

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Прогноз магнитных бурь на 26–29 июня. Фото: скриншот

Солнечная активность на 26 июня:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 20%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен – 39

За последние 24 часа на Солнце было зафиксировано девять вспышек класса С, однако они не влияют на магнитосферу Земли. Вместе с тем существует определенная вероятность возникновения вспышек М-класса.

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Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 26 июня, в Украине будет засушливая жаркая погода с переменной облачностью и локальными осадками. Дожди будут только на юге, востоке и в Винницкой области. Однако синоптики предупреждают, что уже с субботы страна окажется в эпицентре температурного экстремума. Причиной такого прогноза стал африканский антициклон, который уже несколько дней господствует в Европе.

Как пояснила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE, аномальная жара не обойдет стороной и Украину. Уже в выходные температура будет стремительно расти до +35 °C и выше.

космос Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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