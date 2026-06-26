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Головна Новини дня Дев'ять спалахів на Сонці: чи чекати магнітних бур сьогодні

Дев'ять спалахів на Сонці: чи чекати магнітних бур сьогодні

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Дата публікації: 26 червня 2026 12:42
Магнітні бурі 26 червня: прогноз для метеозалежних
Вплив Сонця на самопочуття метеозалежних. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 26 червня, фахівці не прогнозують суттєвих магнітних бур на Землі. Цього дня геомагнітний фон залишатиметься стабільним, бо сонячна активність була на низькому рівні.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані фахівців Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 червня в Україні

У п'ятницю, 26 червня, на планеті не прогнозують значних магнітних бур. Очікується, що геомагнітна обстановка протягом доби коливатиметься в межах від спокійного до активного рівня.

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Прогноз магнітних бур 26-29 червня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 26 червня:

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  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 50%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 39

Попередні 24 години на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, проте вони не впливають на магнітосферу Землі. Разом з тим існує певна ймовірність виникнення спалахів М-класу.

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Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 26 червня, в Україні буде посушлива жарка погода з мінливою хмарністю та локальними опадами. Дощі будуть лише на півдні, сході та у Вінницькій області. Однак синоптики попереджають, що вже з суботи країна опиниться в епіцентрі температурного екстриму. Причиною такого прогнозу став африканський антициклон, який вже кілька днів панує в Європі.

Як пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі Ранок.LIVE, аномальна спека не омине і Україну. Вже на вихідних температура стрімко зростатиме до +35°C і вище.

космос Сонце магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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