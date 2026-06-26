Погода сьогодні, 26 червня 2026 року, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Хлопець намагається освіжитися під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 червня, надали синоптики. Очікується мінлива хмарність. На півдні, сході та у Вінницькій областях удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. На решті території обійдеться без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 26 червня

Карта "Погода в Україні 26 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер із півночі та північного заходу сягне 7–12 м/с.

Уночі похолодає до +13...+18 °С, на півдні та Закарпатті — до +21 °С. Удень повітря прогріється до +23...+28 °С, у західних і більшості південних областях — до +32 °С, а на місцями на Закарпатті — до +35 °С.

Температури в Україні від Meteopost.com

У більшості областей України 26 червня передбачається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північного вітру — 7–12 м/с. Уночі у столиці похолодає до +16...+18 °С, а в області — до +13...+18 °С. Удень у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27 °С, а на Київщині — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 червня в західних областях України впродовж дня очікується +28...+34 °С, на півдні — близько +30 °С, а в більшості інших областей — +24...+29 °С.

У східних областях, місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині пройдуть короткочасні дощі із грозами, але в більшій частині України буде сухо.

У Києві дощі малоймовірні, а максимальна температура становитиме +26...+27 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що 25 червня в більшості областей України буде тепло та сухо. Короткочасні дощі можливі лише в кількох регіонах. Спека подекуди сягне +35 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав про аномальну спеку в Європі. Лише у Франції від високої температури повітря загинули 18 людей. Зокрема, у розпечених закритих автівках померли двоє дітей.