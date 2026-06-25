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Головна Новини дня Грози та спека до +35: прогноз погоди в Україні на завтра

Грози та спека до +35: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 19:20
Погода в Україні 26 червня — де очікується спека до +35 °C
Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 26 червня, синоптична ситуація в Україні залишатиметься стабільною. Більшість регіонів перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, яке принесе суху та теплу погоду. Проте через атмосферну нестійкість у деяких областях можливі локальні літні дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 26 червня

За даними синоптиків, через певну нестійкість атмосфери погода в регіонах буде різною. У більшості областей прогнозують мінливу хмарність без опадів, а найжаркіші повітряні маси зосередяться на заході та півдні.

Погода на 26 червня
Карта температур в Україні на 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Проте у східних, південних та Вінницькій областях вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, які супроводжуватимуться літніми грозами.

Температурний режим порадує теплом, а подекуди й справжньою спекою. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +13...+18 °C, а на півдні країни та Закарпатті повітря прогріється до +21 °C.

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Вдень у більшості областей очікується від +23 до +28 °C. Значно гарячіше буде у західних та більшості південних регіонів, де термометри фіксуватимуть до +32 °C, а на Закарпатті подекуди розіграється сильна спека — стовпчики піднімуться до позначки +35 °C.

Як писали Новини.LIVE, про посилення спеки завтра також повідомляла Наталка Діденко. Найвищі показники температури прогнозують на заході та півдні країни.

Зазначимо, що через сильну спеку у Франції загинули вже 18 людей, серед них двоє дітей. Водночас уряди країн від Італії до Великої Британії фіксують історичні температурні рекорди і борються з перебоями в енергопостачанні.

погода погода в Україні спека гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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