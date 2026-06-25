Погода в Украине 26 июня — где ожидается жара до +35 °C

На улице жарко. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 26 июня, синоптическая обстановка в Украине останется стабильной. Большинство регионов будет находиться под влиянием области повышенного давления, которая принесет сухую и теплую погоду. Однако из-за атмосферной нестабильности в некоторых областях возможны локальные летние дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 26 июня

По данным синоптиков, из-за некоторой нестабильности атмосферы погода в регионах будет различной. В большинстве областей прогнозируется переменная облачность без осадков, а самые жаркие воздушные массы сосредоточатся на западе и юге.

Карта температур в Украине на 26 июня. Фото: Укргидрометцентр

Однако в восточных, южных и Винницкой областях днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, которые будут сопровождаться летними грозами.

Температурный режим порадует теплом, а местами и настоящей жарой. В ночные часы столбики термометров покажут +13...+18 °C, а на юге страны и в Закарпатье воздух прогреется до +21 °C.

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Днем в большинстве областей ожидается от +23 до +28 °C. Значительно жарче будет в западных и большинстве южных регионов, где термометры будут фиксировать до +32 °C, а в Закарпатье местами разыграется сильная жара — столбики поднимутся до отметки +35 °C.

Как писали Новини.LIVE, об усилении жары завтра также сообщала Наталья Диденко. Самые высокие показатели температуры прогнозируют на западе и юге страны.

Отметим, что из-за сильной жары во Франции погибли уже 18 человек, среди них двое детей. В то же время правительства стран от Италии до Великобритании фиксируют исторические температурные рекорды и борются с перебоями в энергоснабжении.