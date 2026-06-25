Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Грозы и жара до +35: прогноз погоды в Украине на завтра

Грозы и жара до +35: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 19:20
Погода в Украине 26 июня — где ожидается жара до +35 °C
На улице жарко. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 26 июня, синоптическая обстановка в Украине останется стабильной. Большинство регионов будет находиться под влиянием области повышенного давления, которая принесет сухую и теплую погоду. Однако из-за атмосферной нестабильности в некоторых областях возможны локальные летние дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 26 июня

По данным синоптиков, из-за некоторой нестабильности атмосферы погода в регионах будет различной. В большинстве областей прогнозируется переменная облачность без осадков, а самые жаркие воздушные массы сосредоточатся на западе и юге.

Погода на 26 червня
Карта температур в Украине на 26 июня. Фото: Укргидрометцентр

Однако в восточных, южных и Винницкой областях днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, которые будут сопровождаться летними грозами.

Температурный режим порадует теплом, а местами и настоящей жарой. В ночные часы столбики термометров покажут +13...+18 °C, а на юге страны и в Закарпатье воздух прогреется до +21 °C.

Читайте также:

Днем в большинстве областей ожидается от +23 до +28 °C. Значительно жарче будет в западных и большинстве южных регионов, где термометры будут фиксировать до +32 °C, а в Закарпатье местами разыграется сильная жара — столбики поднимутся до отметки +35 °C.

Как писали Новини.LIVE, об усилении жары завтра также сообщала Наталья Диденко. Самые высокие показатели температуры прогнозируют на западе и юге страны.

Отметим, что из-за сильной жары во Франции погибли уже 18 человек, среди них двое детей. В то же время правительства стран от Италии до Великобритании фиксируют исторические температурные рекорды и борются с перебоями в энергоснабжении.

погода погода в Украине жара гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации