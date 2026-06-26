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Головна Новини дня Синоптик Діденко повідомила про різке підвищення температури завтра

Синоптик Діденко повідомила про різке підвищення температури завтра

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Дата публікації: 26 червня 2026 15:10
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 червня від синоптика Наталки Діденко
Люди відпочивають біля води у спеку. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Погода в Україні завтра, 27 червня, очікується спекотною. Подекуди температура повітря підвищиться до +35 °C. Крім того, місцями можливі незначні опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня

Діденко зазначила, що спека із заходу Європи поступово поширюватиметься у східному напрямку. Зокрема, 28 червня у більшості областей України буде +29...+34 °C, у західних — +33...+37 °C.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня
Погода в Україні 27 червня. Фото: Meteopost

Завтра спека підійде до західної частини, де температура повітря буде +30...+35 °C, на решті території ще побуде стриманіше — +26...+29 °C.

Крім того, вихідними локальні дощі з грозами найбільш ймовірні у східних областях та подекуди в центральній частині. На решті території переважатиме суха погода. 

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Погода в Україні 28 червня. Фото: Meteopost

"У неділю-понеділок максимальна температура повітря передбачається на заході України, +33...+38 °C", — повідомила Діденко.

За її словами, послаблення спеки очікується приблизно з 2 липня.

Погода в Києві 27-28 червня

У столиці цими вихідними істотні опади малоймовірні. Температура повітря 27 червня буде +29 °C, а 28 червня +32 °C. Водночас 29 червня очікується спека до +34 °C

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, найближчими днями в Україні сильно посилиться спека. Подекуди синоптики прогнозують +38 °C. 

А магнітних бур на Землі 26 червня не очікується. Упродовж останньої доби на Сонці сталося девʼять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу.

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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