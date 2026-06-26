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Главная Новости дня Прогреет почти до +40 °C: Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре

Прогреет почти до +40 °C: Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 14:34
Жара до +40 °C охватит Украину 28-30 июня: прогноз Укргидрометцентра
Женщина спасается от жары. Фото: REUTERS/Alice Sacco

В ближайшие дни жара в Украине вновь усилится. Местами температура воздуха поднимется до +40 °C. Резкое повышение температуры воздуха может негативно повлиять на жизнедеятельность населения.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Жара в Украине

В период с 28 по 30 июня на территорию Украины распространится горячий воздух, поступающий из северных районов Африки через южную и центральную часть Европы, в результате чего в стране прогнозируется сильная жара.

Прогноз погоди в Україні на 28 червня
Погода в Украине 28 июня. Фото: Укргидрометцентр

В частности, в воскресенье, 28 июня, в западных, Винницкой и Житомирской областях, а 29–30 июня на Правобережье дневная температура повысится до +35…+38 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня
Погода в Украине 29 июня. Фото: Укргидрометцентр

"Сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, сбоям в работе железнодорожного и автомобильного транспорта, а также негативно повлиять на жизнедеятельность населения", — говорится в сообщении.

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А на территории Киевской области 29-30 июня ожидается +35...+38 °C.

Как писали Новини.LIVE, на Земле 26 июня не ожидается существенных магнитных бурь. Геомагнитная обстановка в течение суток будет в пределах от спокойного до активного уровня.

А сегодня в Украине переменная облачность. Синоптики сообщили, что местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой. При этом температура воздуха будет высокой.

погода Укргидрометцентр погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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