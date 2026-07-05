Силы обороны Украины продолжают контролировать Константиновку: видео

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские воины продолжают удерживать Константиновку в Донецкой области. Российский режим в очередной раз прибегает к лжи, чтобы выдать желаемое за действительное. Сообщение о якобы захвате Константиновки является очередной информационной манипуляцией, направленной на создание видимости успеха на фоне значительных потерь и неудач в достижении поставленных целей.

Об этом сообщила пресс-служба 19-го армейского корпуса, передает Новини.LIVE.

Украина контролирует Константиновку

"На видео военнослужащие Вооруженных Сил Украины находятся в разных районах города и подтверждают: Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Враг продолжает пытаться проникать и продвигаться небольшими группами, однако такие попытки оперативно фиксируются, после чего украинские военные систематически их ликвидируют.

В 19-м армейском корпусе призвали доверять только официальным источникам информации и не помогать противнику распространением непроверенных сообщений.

"Константиновка держится. Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин решил солгать о якобы захвате россиянами Константиновки.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что Константиновка находится под физическим контролем Сил обороны Украины. Украинские силы продолжают вести там успешную оборонительную операцию.

Также в ISW опровергли заявления российского диктатора Путина о Константиновке. Аналитики отметили, что громкие заявления Кремля не соответствуют реальному положению дел на фронте.