Силы обороны нанесли удар по общевойсковому полигону России и другим объектам

Взрыв в России. Фото иллюстративное: российские СМИ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские военные нанесли удары по общевойсковому полигону российских оккупантов и другим объектам. Кроме того, появились уточненные данные о результатах предыдущих ударов. Атаки были нанесены по объектам на временно оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Удары по российским объектам

"10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника", — говорится в сообщении.

В частности, был поражен общевойсковой полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска в Донецкой области. В настоящее время степень нанесённого ущерба и результаты уточняются.

Также украинские силы поразили пункты управления дронами противника в районах Крисаново Белгородской области и Первомайского Запорожской области. Кроме того, ВСУ атаковали районы сосредоточения живой силы России в Горловке Донецкой области, а также в Кариже Курской области.

Результаты предварительных ударов:

27 июня 2026 года — ориентировочный объем прямых убытков, нанесенных в результате поражения АО "ФНВЦ "Титан-Баррикады" в Волгограде, оценивается примерно в 105 млн долларов;

— ориентировочный объем прямых убытков, нанесенных в результате поражения АО "ФНВЦ "Титан-Баррикады" в Волгограде, оценивается примерно в 105 млн долларов; 4 июля 2026 года — в результате удара по Петербургскому нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге были повреждены два резервуара типа РВС-3000, четыре РВС-10000, по одному РВС-15000 и РВС-20000, а также эстакада технологических трубопроводов и другое производственное оборудование;

в результате удара по Петербургскому нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге были повреждены два резервуара типа РВС-3000, четыре РВС-10000, по одному РВС-15000 и РВС-20000, а также эстакада технологических трубопроводов и другое производственное оборудование; 6 июля 2026 года — в результате поражения НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3;

в результате поражения НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3; 8 июля 2026 года — в результате поражения аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объёмом около 1600 м³;

— в результате поражения аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объёмом около 1600 м³; 8 июля 2026 года — в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) зафиксировано попадание с последующим возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и производственных сооружений;

— в результате поражения нефтеперерабатывающего завода "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) зафиксировано попадание с последующим возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и производственных сооружений; 10 июля 2026 года — в результате поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили в Генштабе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГУР и Генштаб, в ночь на 10 июля украинские военные нанесли удары по нескольким важным объектам россиян. В частности, речь идет о НПЗ, нефтебазах и танкерах.

А 9 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры. Воины продолжают реализовывать так называемый план "дальнобойных санкций".