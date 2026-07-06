Сикорский о напряженности между Украиной и Польшей: Россия выигрывает от раздора

Радослав Сикорский. Фото: PAP/Leszek Szymański

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал напряженность в отношениях с Украиной. По его словам, на фоне различных заявлений и действий ситуация развивается таким образом, что это может сыграть на руку России.

Об этом сообщает RMF FM, передает Новини.LIVE.

Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной

Сикорский высказался о ситуации на фоне того, что 11 июля в Польше будут отмечать Национальный день памяти жертв Волынской трагедии. Ключевые мероприятия планируется организовать преимущественно в Хелме и Варшаве. В то же время проведение совместных мероприятий с участием Польши и Украины пока маловероятно.

"К сожалению, различные заявления и действия привели к тому, что россияне, возможно, испытывают удовлетворение от того, как они натравили поляков и украинцев друг на друга. Конечно, историю мы не изменим. Мы не вернем к жизни ни одну жертву. То, что мы можем сделать — каждый у себя — это лучше понять собственную историю и примириться, чтобы иметь общее будущее, а не уничтожать друг друга", — подчеркнул Сикорский.

Как писали Новини.LIVE, в Кракове неизвестные совершили акт осквернения могилы украинского писателя, ученого и общественного деятеля Богдана Лепкого. В польской полиции подчеркнули, что не связывают этот случай с националистическими мотивами.

А историк Ярослав Грицак подчеркнул, что устойчивое и долгосрочное взаимопонимание между Украиной и Польшей станет реальностью лишь при условии формирования в обеих странах по-настоящему зрелых политических элит. На данный момент руководство государств пока не демонстрирует готовности к глубокому и ответственному диалогу.