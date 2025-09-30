Сибига заявил, что украинское оружие теперь достанет любые военные объекты в России

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отныне на территории России не будет ни одного безопасного места. Он подчеркнул, что украинское оружие достанет любые военные объекты РФ.

Об этом министр сказал журналистам в кулуарах Варшавского форума по безопасности, сообщает "Укринформ".

Что сказал Сибига об ударах по РФ

"Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН. И Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", - заявил глава МИД Украины.

Отметим, что таким образом Сибига прокомментировал слова спецпредставителя президента США Кита Келлога, который сказал, что Дональд Трамп не против ударов Украины вглубь территории России.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские угрозы устроить блэкаут в Киеве. Он отметил, что в таком случае будет блэкаут и в Москве.