Головна Новини дня Сибіга зробив заяву про українську зброю і удари по РФ

Сибіга зробив заяву про українську зброю і удари по РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 00:34
Сибіга заявив, що українська зброя тепер дістане будь-які військові об’єкти в Росії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відтепер на території Росії не буде жодного безпечного місця. Він наголосив, що українська зброя дістане будь-які військові об'єкти РФ.

Про це міністр сказав журналістам у кулуарах Варшавського безпекового форуму, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також:

Що сказав Сибіга про удари по РФ

"Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", — заявив глава МЗС України.

Зазначимо, що таким чином Сибіга прокоментував слова спецпредставника президента США Кіта Келлога, який сказав, що Дональд Трамп не проти ударів України вглиб території Росії.

Також ми писали, що днями президент України Володимир Зеленський відреагував на російські погрози влаштувати блекаут у Києві. Він зазначив, що у такому випадку буде блекаут і в Москві.

зброя Андрій Сибіга Україна обстріли війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
