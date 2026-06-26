Сибига: Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне

Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

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Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне. В то же время страна внимательно отслеживает все возможные угрозы.

Об этом Андрей Сибига сообщил в комментарии СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик в пятницу, 26 июня.

Участие Беларуси в войне

"Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не позволят России втянуть себя в эту войну, что они избегут этого втягивания и провокаций, потому что Украина будет отвечать тем же. Я думаю, что режим Лукашенко это понимает и осознает", — говорит Сибига.

В частности, вчера Украина получила ноту от белорусской стороны через посольство о том, что они предлагают какой-то определенный режим в приграничной зоне, ссылаясь на недействительные документы. Пограничная служба Украины ответила, что не заинтересована в таких предложениях.

"Все наши соответствующие службы, разведывательные службы внимательно отслеживают развитие ситуации на территории Беларуси в контексте угроз для Украины. Это и изменения в законодательстве, и изменения в структуре воинских подразделений, округов, изменения в количественных параметрах военного присутствия вдоль украинской границы. Это и запланированные какие-то совместные мероприятия с россиянами. Это и использование белорусской инфраструктуры для атак на Украину. Президент Украины об этом официально предупредил", — заявил Сибига.

Министр считает, что белорусская сторона четко осознает, что такие предупреждения не пустые слова.

Как писали Новини.LIVE, 25 июня украинский лидер Владимир Зеленский получил доклад от главы СВР Олега Луговского о ситуации на временно оккупированных территориях, а также в России и Беларуси. В частности, речь шла о процессах в Беларуси, которые, по данным разведки, происходят под заметным влиянием РФ.

Также глава государства сообщил, что на территории Беларуси в настоящее время не работают ретрансляторы, которые помогали России в нанесении ударов по Украине. В то же время пока неизвестно, полностью ли их демонтировали.