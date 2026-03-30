Сибига: Украина готова присоединиться к обеспечению свободы судоходства

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова присоединиться к обеспечению свободы судоходства. По его словам, есть запросы партнеров в этом вопросе. Наше государство имеет уникальный опыт, в частности благодаря созданию "зернового коридора".

Об этом Андрей Сибига сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Обеспечение свободы судоходства

"Мы имеем практические запросы и обращения от наших партнеров относительно возможного взаимодействия с украинской стороной в этой сфере", — сказал министр.

По его словам, Украина имеет уникальный опыт обеспечения свободы судоходства, в частности благодаря созданию "зернового коридора" в Черном море.

В то же время глава МИД Болгарии Надежда Нейнски подчеркнула, что ситуация с морскими путями напрямую влияет на мировые цены на энергоносители. Она отметила о готовности к сотрудничеству с Украиной в сфере энергетики и безопасности.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 30 марта болгарское правительство прибыло на переговоры в Киев. Представители провели переговоры с ключевыми представителями украинской власти.

Также мы писали, что в январе 2026 года Болгария разорвала газовые контракты с Россией. Страна больше не закупает энергоносители, а взамен подписала контракты на покупку СПГ с США.