Болгария разорвала газовые контракты с Россией — кто заменит

Дата публикации 1 января 2026 07:30
Болгария заменяет российский газ поставками из США
Рабочий возле трубы на строительной площадке продолжения российского газопровода. Фото: REUTERS/ Стоян Ненов

Болгария поддержала курс Евросоюза на отказ от российского газа и готовится разорвать контракты на его использование и транзит уже с 2026 года. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что страна присоединится к решениям Европейского Союза о прекращении контрактов, связанных с российским природным газом.

Об этом сообщает BTA.

Болгария полностью отказывается от использования российского газа

По его словам, речь идет как об использовании, так и о транзите ресурса, а реализация этих решений запланирована на краткосрочную перспективу.

Глава правительства пояснил, что Болгария больше не имеет оснований для исключений в этой сфере. В частности, после отмены специального режима, на котором настаивала София, российская нефть больше не перерабатывается на нефтеперерабатывающем заводе "Нефтехим".

Желязков также сообщил, что Болгария уже обеспечила альтернативные источники поставок газа. По его словам, на октябрь и ноябрь заключены контракты на поставку сжиженного природного газа из США на выгодных условиях. Премьер заверил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен природным газом по конкурентным ценам.

Напомним, недавно Украина согласовала с партнерами новые маршруты для импорта газа.

В ноябре президент Владимир Зеленский согласовал с Болгарией совместные проекты и соглашения в сфере энергетики.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
