Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Болгарія розірвала газові контракти з Росією — хто замінить ринок

Болгарія розірвала газові контракти з Росією — хто замінить ринок

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 07:30
Болгарія замінює російський газ постачаннями зі США
Робітник біля труби на будівельному майданчику продовження російського газопроводу. Фото: REUTERS/ Стоян Ненов

Болгарія підтримала курс Євросоюзу на відмову від російського газу та готується розірвати контракти на його використання і транзит уже з 2026 року. Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що країна приєднається до рішень Європейського Союзу щодо припинення контрактів, пов’язаних із російським природним газом.

Про це повідомляє BTA.

Реклама
Читайте також:

Болгарія повністю відмовляється від використання російського газу

За його словами, йдеться як про використання, так і про транзит ресурсу, а реалізація цих рішень запланована на короткострокову перспективу.

Глава уряду пояснив, що Болгарія більше не має підстав для винятків у цій сфері. Зокрема, після скасування спеціального режиму, на якому наполягала Софія, російська нафта більше не переробляється на нафтопереробному заводі "Нафтохім".

Желязков також повідомив, що Болгарія вже забезпечила альтернативні джерела постачання газу. За його словами, на жовтень і листопад укладено контракти на постачання скрапленого природного газу зі США на вигідних умовах. Прем’єр запевнив, що внутрішній ринок країни повністю забезпечений природним газом за конкурентними цінами.

Нагадаємо, нещодавно Україна погодила з партнерами нові маршрути для імпорту газу

У листопаді президент Володимир Зеленський погодив із Болгарією спільні проєкти та угоди у сфері енергетики.

Газпром газопостачання газ Болгарія Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації