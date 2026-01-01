Болгарія замінює російський газ постачаннями зі США

Робітник біля труби на будівельному майданчику продовження російського газопроводу. Фото: REUTERS/ Стоян Ненов

Болгарія підтримала курс Євросоюзу на відмову від російського газу та готується розірвати контракти на його використання і транзит уже з 2026 року. Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що країна приєднається до рішень Європейського Союзу щодо припинення контрактів, пов’язаних із російським природним газом.

Болгарія повністю відмовляється від використання російського газу

За його словами, йдеться як про використання, так і про транзит ресурсу, а реалізація цих рішень запланована на короткострокову перспективу.

Глава уряду пояснив, що Болгарія більше не має підстав для винятків у цій сфері. Зокрема, після скасування спеціального режиму, на якому наполягала Софія, російська нафта більше не переробляється на нафтопереробному заводі "Нафтохім".

Желязков також повідомив, що Болгарія вже забезпечила альтернативні джерела постачання газу. За його словами, на жовтень і листопад укладено контракти на постачання скрапленого природного газу зі США на вигідних умовах. Прем’єр запевнив, що внутрішній ринок країни повністю забезпечений природним газом за конкурентними цінами.

Нагадаємо, нещодавно Україна погодила з партнерами нові маршрути для імпорту газу.

У листопаді президент Володимир Зеленський погодив із Болгарією спільні проєкти та угоди у сфері енергетики.