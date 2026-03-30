Сибіга: Україна готова долучитися до забезпечення свободи судноплавства
Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 20:51
Андрій Сибіга. Фото: МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова долучитися до забезпечення свободи судноплавства. За його словами, є запити партнерів у цьому питанні. Наша держава має унікальний досвід, зокрема завдяки створенню "зернового коридору".
Про це Андрій Сибіга сказав, відповідаючи запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
"Ми маємо практичні запити і звернення від наших партнерів щодо можливої взаємодії з українською стороною у цій сфері", — сказав міністр.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
