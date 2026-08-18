Сибига: убытки Украины от войны превысили 600 млрд долларов

Андрей Сибига. Фото: МИД

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров разработать четкие механизмы использования замороженных российских активов в интересах Украины. По его словам, сумма ущерба, нанесенного российской агрессией, уже превышает 600 миллиардов долларов.

Об этом Андрей Сибига заявил на пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево во вторник, 18 августа, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Использование замороженных российских активов

Сибига подчеркнул необходимость разработки четких и эффективных юридических механизмов, которые позволят направить замороженные российские активы на нужды Украины.

По оценкам Всемирного банка, ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, уже превысил 600 миллиардов долларов.

"Для обеспечения нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности нам нужна поддержка, за что мы благодарны, и Бельгия здесь является одним из лидеров такой поддержки, и, собственно, замораживание активов — является одним из тех фундаментальных направлений, которое может существенно укрепить нас за счет прямого использования российских средств", — говорит Сибига.

Он отметил, что Украина будет активно обсуждать этот вопрос и надеется на четкие решения.

Как писали Новини.LIVE, 18 августа в Украину прибыл глава МИД Бельгии Максим Прево. Он уже осмотрел российский дрон типа Shahed и почтил память погибших.

Кроме того, по словам Сибиги, Украина ожидает, что 22-й пакет санкций ЕС усилит экономическое давление на Россию благодаря новым ограничениям. Среди ключевых предложений — запрет на предоставление России морских услуг.