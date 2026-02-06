Видео
Сибига призвал Европу к единой жесткой позиции в переговорах с РФ

Сибига призвал Европу к единой жесткой позиции в переговорах с РФ

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 13:33
Андрей Сибига призвал Европу к единой позиции по РФ — детали
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Европейские страны должны выступать единым фронтом в отношениях с Россией. Распыленность позиций лишь играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину, который пытается расколоть Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции 6 февраля, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Сибига призвал Европу демонстрировать решительность в диалоге с РФ

Министр подчеркнул, что обращение к России с просьбами или уговорами недопустимо. По его словам, Европа должна четко демонстрировать решительность и принципиальность в вопросах безопасности и войны против Украины.

"Европа должна говорить одним голосом. Путин стремится разделить Европу. Не должно быть политики умиротворения. Если Путин должен получать какие-то сигналы, то это должны быть сигналы о следующих шагах по давлению", — заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что только консолидированная позиция европейских партнеров способна сдержать агрессивные действия России и не допустить навязывания выгодных Кремлю сценариев.

Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о якобы тайных визитах отдельных европейских лидеров в Москву, что вызвало дополнительную дискуссию о единстве подходов Европы в отношениях с Россией.

Ранее Андрей Сибига заявил о возобновлении ядерного договора между США и РФ и предостерег от возможных последствий.

А также в МИД заявили об ухудшении ситуации на линии фронта.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
