У МЗС заявили, що ситуація на фронті для РФ значно погіршилась

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія не досягає успіхів у війні проти України. Конфлікт став для Москви невдалим.

Про це повідомляє МЗС України у Telegram у середу, 4 лютого.

Реклама

Читайте также:

Пост МЗС. Фото: скриншот

Сибіга про війну в Україні

За словами глави МЗС, у 2025 році Росія втратила близько 480 тисяч солдатів, які загинули або були поранені, при цьому окупувавши додатково 0,7% території України. У січні 2026 року, незважаючи на щоденні втрати понад 1000 військових, окупація становила лише 0,04%, що стало найнижчим показником за останні дев’ять місяців.

З січня 2024 року по січень 2026 року Росія збільшила контроль над територією Донецької області на 21%, при цьому значна частина регіону залишається під контролем України.

Сибіга також звернув увагу на серйозне економічне погіршення в Росії. У 2025 році загальний бюджетний дефіцит російських регіонів досяг рекордних 21 мільярда доларів, що вісім разів перевищує показники 2023 року. Виробництво у 12 ключових галузях промисловості продовжує знижуватися, підвищуються податки, закриваються підприємства — кількість закритих компаній зросла на 15%, ще 10% перебувають на межі ліквідації. За прогнозами, бюджетні розриви можуть збільшитися, зокрема через втрату щонайменше 25 мільярдів доларів доходів від нафти.

Україна продовжує проводити удари по законних військових цілях на території Росії. У 2025 році здійснено 719 таких ударів, завдано збитків на суму близько 15 мільярдів доларів.

Сибіга наголосив, що ситуація для Росії буде погіршуватися як на фронті, так і в економіці. Він зазначив важливість подальшого санкційного тиску, зокрема на енергетичний сектор і тіньовий флот, а також посилення підтримки оборонних можливостей України.

"Чим більший тиск на Москву і підтримка України, тим швидше може завершитися конфлікт, і тим швидше зникнуть ілюзії щодо можливості воєнного вирішення", — заявив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував масовану атаку Росії на Україну в ніч проти 3 лютого. Він зазначив, що необхідно посилити тиск на Москву.

Також Андрій Сибіга заявив, що мирну угоду, що складається із 20 пунктів, про врегулювання повномасштабної війни Україна підпише зі Сполучними Штатами Америки. Водночас США підпишуть окремий документ з Росією.