Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга закликав Європу до єдиної жорсткої позиції у переговорах з РФ

Сибіга закликав Європу до єдиної жорсткої позиції у переговорах з РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 13:33
Андрій Сибіга закликав Європу до єдиної позиції щодо РФ — деталі
Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Європейські країни мають виступати єдиним фронтом у відносинах із Росією. Розпорошеність позицій лише грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну, який намагається розколоти Європу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції 6 лютого, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Сибіга закликав Європу демонструвати рішучість у діалозі з РФ

Міністр наголосив, що звернення до Росії з проханнями чи вмовляннями є неприпустимими. За його словами, Європа повинна чітко демонструвати рішучість і принциповість у питаннях безпеки та війни проти України.

"Європа має говорити одним голосом. Путін прагне розділити Європу. Не повинно бути політики умиротворення. Якщо Путін має отримувати якісь сигнали, то це мають бути сигнали про наступні кроки щодо тиску", — заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що лише консолідована позиція європейських партнерів здатна стримати агресивні дії Росії та не допустити нав’язування вигідних Кремлю сценаріїв.

Зазначимо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв про нібито таємні візити окремих європейських лідерів до Москви, що викликало додаткову дискусію щодо єдності підходів Європи у відносинах з Росією.

Раніше Андрій Сибіга заявив про відновлення ядерного договору між США і РФ та застеріг від можливих наслідків.

А також у МЗС заявили про погіршення ситуації на лінії фронту.

росія МЗС Андрій Сибіга Європа війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації