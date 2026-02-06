Андрій Сибіга закликав Європу до єдиної позиції щодо РФ — деталі

Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Європейські країни мають виступати єдиним фронтом у відносинах із Росією. Розпорошеність позицій лише грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну, який намагається розколоти Європу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції 6 лютого, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Сибіга закликав Європу демонструвати рішучість у діалозі з РФ

Міністр наголосив, що звернення до Росії з проханнями чи вмовляннями є неприпустимими. За його словами, Європа повинна чітко демонструвати рішучість і принциповість у питаннях безпеки та війни проти України.

"Європа має говорити одним голосом. Путін прагне розділити Європу. Не повинно бути політики умиротворення. Якщо Путін має отримувати якісь сигнали, то це мають бути сигнали про наступні кроки щодо тиску", — заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що лише консолідована позиція європейських партнерів здатна стримати агресивні дії Росії та не допустити нав’язування вигідних Кремлю сценаріїв.

Зазначимо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв про нібито таємні візити окремих європейських лідерів до Москви, що викликало додаткову дискусію щодо єдності підходів Європи у відносинах з Росією.

Раніше Андрій Сибіга заявив про відновлення ядерного договору між США і РФ та застеріг від можливих наслідків.

А також у МЗС заявили про погіршення ситуації на лінії фронту.