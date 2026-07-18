Шуляк: новое Минвосстановление будет отвечать за подготовку к отопительному сезону

Елена Шулянк. Фото: facebook/el.shuliak

Карина Приходько Редактор

Новое Министерство восстановления инфраструктуры и транспорта будет отвечать за подготовку к зиме. Принятые планы обеспечения устойчивости необходимо реализовывать максимально быстро и без препятствий.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила председатель парламентского Комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Подготовка Украины к зиме

Шуляк рассказала, что за реализацию планов обеспечения устойчивости к отопительному сезону будет отвечать вновь созданное Министерство восстановления инфраструктуры и транспорта, которое возглавил Николай Калашник.

"Меня волновало, какое министерство будет отвечать за то, чтобы планы обеспечения устойчивости, уже утвержденные СНБО, были реализованы. [...] Это будет Министерство восстановления инфраструктуры и транспорта", — сказала депутат.

По ее словам, новый премьер-министр Сергей Корецкий понимает, что реализовывать эти планы нужно максимально быстро, без бюрократических препятствий, помогая местным и региональным властям подготовить общины к отопительному сезону.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил, что новое правительство должно подготовить Украину к зиме. По его словам, при любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь людей.

Также президент предупредил Кремль о «непростой зиме» для России. Если Москва откажется от переговоров, ее ожидают воздушные атаки со стороны Украины.