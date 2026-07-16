Зеленский обозначил основные задачи нового правительства и поручил Хмаре возглавить Минобороны

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое правительство во главе с Сергеем Корецким уже приступило к работе. Среди главных задач Кабинета министров он назвал подготовку страны к предстоящей зиме, укрепление обороноспособности и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

Президент определил приоритеты работы Кабмина

"Важно полностью подготовиться к предстоящей зиме. Но при любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить перезимовку", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава государства сообщил, что Украина продолжит инвестировать в развитие дальнобойных возможностей, чтобы усложнить России ведение войны и сдержать ее наступательные действия.

Президент также сообщил, что обязанности министра обороны будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций "Альфа" СБУ.

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"Хмара отвечал за дальнобойные операции Службы безопасности Украины. Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции СБУ. Это приоритет", — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский анонсировал обновление украинского дипломатического корпуса, а также сообщил о новом оборонном пакете от Великобритании и Швеции на 300 миллионов евро. По его словам, международная поддержка и развитие украинского оборонного потенциала остаются ключевыми приоритетами государства.

Также Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера за поддержку и сообщил о переговорах с министром иностранных дел Турции, которая подтвердила готовность содействовать организации встречи лидеров для завершения войны.

"Каждый день мы полностью обеспечиваем международную работу, чтобы Украина держалась и могла защищаться. Мы должны сделать все, чтобы результатом нашей защиты стал мир. Настоящий мир, достойный, гарантированный мир", - подчеркнул президент.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Кадровое решение вступило в силу с момента обнародования документа.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. После завершения необходимых юридических процедур глава государства планирует внести его кандидатуру на утверждение Верховной Радой.