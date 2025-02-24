Штайнмайер заявил, что Россия не имеет легитимности предъявлять условия Белому дому.

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: DW

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия не получит легитимности своих действий через диалог с Соединенными Штатами. Он подчеркнул важность поддержки Украины и невозможности переговоров без ее участия.

Об этом политик заявил в понедельник, 24 февраля.

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Россия не получила легитимности

"Россия вероятно получила какую-то возможность что-то передать Белому дому, но легитимности не получала. Ничего из этого не стало соответствовать закону, ничто не является забытым. Кто-то может действительно подумать, что какие-то разговоры, или заявления могут нарушить нашу решимость?", — заявил Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что последние несколько недель усилили решимость европейцев.

"Мы должны стоять за наши ценности и за Украину. В течение трех лет народ Украины боролся за свою свободу каждый день, каждую ночь. Мы должны сделать все возможное, чтобы мужество и жертва украинцев не были напрасными", — добавил политик.

Напоследок он добавил, что нельзя допустить, чтобы Украина получила мир на несправедливых условиях.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил убеждение, что для Украины нет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нельзя доверять Путину. Также, не стоит заключать любое соглашение.