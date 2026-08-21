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Главная Новости дня Шмыгаль: в Украине работают лишь шесть энергоблоков АЭС

Шмыгаль: в Украине работают лишь шесть энергоблоков АЭС

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 12:30
Подготовка к зиме: Шмыгаль сообщил, сколько блоков АЭС работают в Украине
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по одному из объектов энергетической инфраструктуры Украины. Эта атака произошла в четверг, 20 августа. Это затруднило реализацию планов по восстановлению энергосистемы. Враг сознательно пытается уничтожить украинские генерирующие мощности, чтобы не дать возможности их восстановить и защитить до наступления холодов.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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20 августа РФ атаковала энергообъект в Украине

По словам Шмыгаля, этот удар отбросил Украину назад в планах ремонтной кампании. Несмотря на это, на данный момент ситуация остается под контролем.

"Энергосистема Украины сейчас работает стабильно, плановых отключений электроэнергии не проводим. Несмотря на эту ситуацию, все может меняться в зависимости от интенсивности российского воздушного террора", — подчеркнул глава Минэнерго.

Также Шмыгаль подробно рассказал о текущей структуре украинской генерации.

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Основные источники энергии распределились следующим образом:

  • более 40% обеспечивает атомная генерация;
  • 25% — тепловые электростанции (ТЭС);
  • 15% — гидроэнергетика.

Шмыгаль уточнил, что базовую стабильность гарантируют атомные станции.

"Энергию генерируют шесть из девяти энергоблоков АЭС, три находятся на плановом ремонте, на пяти блоках ремонтные работы в этом году уже завершены", — добавил он.

Министр заверил, что к началу отопительного сезона все ремонты на АЭС будут полностью завершены, и объекты выйдут на максимальную готовность.

Подготовка к зиме остается ключевым приоритетом для Кабинета министров, работа ведется в режиме 24/7 по пяти основным направлениям. На данный момент в Украине уже завершено строительство около 200 сооружений второго уровня защиты энергообъектов, а еще более 280 установок находятся на стадии монтажа и строительства.

Наилучшие темпы развития генерации фиксируются в Киевской и Харьковской областях, в то же время определенные риски сохраняются в Киеве и в Полтавской области.

Как писали Новини.LIVE, Минобороны РФ опубликовало фото ударного беспилотника с надписью "Как снег на голову", фактически намекнув на новые атаки на украинскую энергетику зимой. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что такие угрозы могут иметь последствия и для самих россиян. По его словам, из-за действий российского военного ведомства жители РФ могут столкнуться зимой с проблемами со светом, теплом и топливом.

Также народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что за последние пять лет в Украине не построили ни одной новой подстанции оператора системы передачи. В то же время за три года около 150 трансформаторов на действующих подстанциях были защищены железобетонными конструкциями, а еще более 50 защитных сооружений находятся на стадии строительства. Нагорняк также отметил, что у Украины есть проекты подземных объектов релейной защиты, однако их реализация требует значительных средств.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада АЭС энергетика
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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